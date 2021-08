Senioren im Fokus von Kriminellen – «Letzte Frage: Fühlen Sie sich als Opfer einer Straftat?» – «Nein.» Ein 94-jähriger Mann wird von einem rumänischen Familienclan um über 150’000 Franken erleichtert. Der Fall zeigt, wie nötig die neue Fachstelle Seniorenschutz ist. Thomas Hasler

Mit diesen Fotos von irgendwelchen Abbruchhäusern in Rumänien brachte der Roma-Clan den Rentner dazu, über 35’000 Franken für die vermeintliche «Renovation» aufzubringen. Fotos: zvg

Eines Tages im September 2019 stand die Frau in einer Zürcher Gemeinde einfach auf dem Grundstück von Klaus Brenner (Namen von Opfer und Beschuldigten geändert), sprach von ihren zehn Kindern und davon, dass sie kein Geld habe. Brenner sagte: «Dann kommen Sie mit hinein. Dann können Sie mir da ein wenig davon erzählen. Kommen Sie in die Stube rein.» Und die Frau erzählte, und Brenner gab ihr 800 Franken. Und dann ging sie.

Es dauerte nicht lange, bis es an Brenners Tür klingelte. Draussen stand die gleiche Frau, diesmal begleitet von Adela und Gabriela, ihrer Tochter und ihrer Schwiegertochter. Bis im Frühjahr 2021 sollte es noch viele Male an der Tür klingeln, allein Adela kam 17-mal vorbei. Und Brenner, der 94-jährige kinderlose Witwer, öffnete die Tür, sein Portemonnaie und räumte sein Bankkonto. «Ungefähr 150’000 Franken sind es schon gewesen», sagte er später zu Staatsanwalt Andreas Wicky. «Aber wissen Sie, das ist das, was ich gegeben habe. Das, was ich sonst (für sie) gebraucht habe, Essen, Hotel und so, das ist ja noch nicht dabei.»