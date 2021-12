Gemeindeversammlung Bachenbülach – Letzte getrennte Budgets genehmigt Zum letzten Mal mussten die Stimmberechtigten über zwei Budgets abstimmen. Nächstes Jahr folgt der Zusammenschluss von Primarschulgemeinde und Politischer Gemeinde. Flavio Zwahlen

Der Blick aus dem Fenster der Gemeindeverwaltung Bachenbülach auf die Mehrzweckanlage, wo am Donnerstag die Gemeindeversammlung abgehalten wurde. Foto: Archiv

Die Einheitsgemeinde tritt in Bachenbülach per 1. Juli 2022 in Kraft. Obwohl der effektive, buchhalterische Zusammenschluss bereits am 1. Januar 2022 erfolgt, haben die politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde ihre Budgets 2022 noch separat erstellt. Jenes der Politischen Gemeinde weist in der Erfolgsrechnung denselben Gesamtaufwand wie Gesamtertrag auf – konkret 22,5 Millionen Franken. Sprich, es gibt weder ein Aufwand- noch ein Ertragsüberschuss.

Die 34 anwesenden Stimmberechtigten stimmten dem Budget an der Gemeindeversammlung vom Donnerstag grossmehrheitlich und ohne Gegenstimme zu. Im Anschluss genehmigten sie auch die totalrevidierte Gebührenverordnung sowie die Bauabrechnung über den Anbau an das Gemeindehaus.

Die Primarschulgemeinde sieht in der Erfolgsrechnung einen Gesamtaufwand von 7,6 Millionen Franken vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von 888’500 Franken, welcher dem Bilanzüberschuss belastet wird. Der Steuerfuss bleibt, wie auch bei der Politischen Gemeinde, gleich wie im Vorjahr. Auch das Budget der Primarschulgemeinde wurde am Donnerstagabend grossmehrheitlich und ohne Gegenstimme genehmigt.

Flavio Zwahlen ist Redaktor für das Ressort «Zürcher Unterland». Schwerpunkt seiner Berichterstattung sind Geschehnisse und Hintergründe in den Bezirken Dielsdorf und Bülach. Zudem berichtet er aus dem Gericht. Mehr Infos

