Überbauung in Kloten – Letzte Wohnungsbesichtigung vor dem grossen Abbruch Mitte Juli fahren die Bagger auf in Kloten. Ein letzter Rundgang zeigt, wie sanierungswürdig die Häuserzeile Marktgasse-Bahnhofstrasse tatsächlich ist. Jana Arnold

Noch steht die gelbe Häuserzeile neben dem Stadtplatz Kloten. Foto: Leo Wyden Ab 2024 soll es dann dereinst so aussehen. Visualisierung: PD 1 / 2

Das Innere der Gebäude an der Marktgasse und der Bahnhofstrasse in Kloten wird ihrem Äusseren gerecht – die Bilder sprechen für sich. Verschmierte Wände, alte Küchen mit dunkelbraunen Kacheln, winzige und nicht selten verschimmelte Badezimmer. Klassisch führt ein Gang durch die Wohnung, durch niedrige Türbogen gelangt man in kleine Räume. Weder Küche noch Wohnzimmer sind offen, wie es heute üblich ist. Schnell wird ersichtlich, dass die Häuser alt sind: Sie wurden in den 40er-Jahren (1948/49) erbaut.

Was die Bilder nicht zeigen: Auch für die Nase ist etwas dabei. Ein muffiger Geruch zieht sich durch alle Wohnungen. In einigen mag das von dem längeren Leerstand herrühren, bei anderen lassen Duft und gelbe Wände eindeutig auf einen – wenn auch schon längst ausgezogenen – rauchenden Mieter schliessen. Erstaunlich ist, dass sich die Ausbaustandards dennoch stark unterscheiden. Einige wenige Wohnungen sind durchaus hell, sauber und mit neuem Laminat ausgelegt. In den meisten Bleiben gibt es jedoch mindestens einen Punkt, der sanierungsbedürftig wäre. Auch ein Studienauftrag im Jahr 2014 hat ergeben, dass bei allen Gebäuden umfangreiche Sanierungsarbeiten anstehen würden, wie es im Gestaltungsplan heisst. Da entschlossen sich die Eigner, nicht mehr gross zu investieren und stattdessen neu zu bauen.