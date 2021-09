Stadtzürcher Finanzen in Corona-Zeiten – Leupi rechnet mit tiefroten Zahlen Der Zürcher Stadtrat budgetiert für das kommende Jahr ein Minus von 158 Millionen Franken. Am Steuerfuss will Finanzvorsteher Daniel Leupi nicht rütteln. Martin Huber

Auf den Lichtblick folgt der Dämpfer: Noch im vergangenen März hatte Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) zur allgemeinen Überraschung bekannt gegeben, dass die Rechnung 2020 der Stadt trotz Mehrausgaben wegen der Corona-Krise weitaus besser ausfällt als budgetiert. Stolz präsentierte er einen Überschuss von 54,6 Millionen Franken.

Doch am Dienstag musste Leupi den Medien eine Hiobsbotschaft verkünden. Für das kommende Jahr rechnet der Stadtrat mit einem Minus von 158,4 Millionen Franken. Dies bei einem Ertrag von 9,372 Milliarden Franken und einem Aufwand von 9,530 Milliarden Franken. Das Eigenkapital der Stadt wird laut der Prognose per Ende nächsten Jahres von 1,5 auf 1,2 Milliarden Franken schrumpfen.

Konstant hohe Steuereinnahmen auf der Einnahmenseite sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Unternehmenssteuerreform und des Wachstums der Stadt auf der Ausgabenseite prägten das Budget, heisst es in einer Mitteilung des Finanzvorstehers. Für das laufende Jahr rechnet er, erstmals seit 2014, mit einem negativen Rechnungsabschluss.

Erneut 365 Stellen mehr

Der städtische Personalaufwand steigt im kommenden Jahr weiter an, auf 3,085 Milliarden Franken. Im Voranschlag für dieses Jahr waren es noch 3,032 Milliarden Franken gewesen. Insgesamt sind 23’499 Stellen budgetiert, was eine Zunahme von 365 Stellen bedeutet. Den Löwenanteil davon machen 191 Stellen beim Schulamt aus, was mit dem Anstieg der Schülerinnen- und Schülerzahlen und dem Ausbau der Betreuungsangebote erklärt wird.

Die Aussichten für die nächsten Jahre bleiben laut Leupi düster. Für 2023 rechnet er mit einem Defizit von 195 Millionen Franken, in den beiden darauffolgenden Jahren mit einem Minus von 184 beziehungsweise 218 Millionen Franken. Das Eigenkapital würde damit per Ende 2025 auf rund 600 Millionen Franken dahinschmelzen.

Grundstücksgewinnsteuern sprudeln weiter

Erfreulicher sieht es auf der Ertragsseite aus. Dort rechnet die Stadt nächstes Jahr mit Steuereinnahmen von 3,098 Milliarden Franken, 169 Millionen Franken mehr als im Budget 2021. Der Steuerertrag bei den natürlichen Personen (1,907 Milliarden Franken) liegt zwar um 18 Millionen Franken unter dem Wert des diesjährigen Budgets. Dies führt die Stadt zu einem grossen Teil auf einen Rückgang bei den Quellensteuern um 70 Millionen Franken zurück, die 2020 wegen eines Spezialeffekts besonders hoch gewesen seien. Der Steuerertrag der juristischen Personen (853 Millionen Franken) dagegen dürfte laut den Prognosen um 130 Millionen Franken höher ausfallen als im Vorjahresbudget geschätzt.

Aus der Vermögensgewinnsteuer erwartet die Stadt 337 Millionen Franken. Und auch die Grundstücksgewinnsteuern sprudeln munter weiter: Hier rechnet Leupi mit 320 Millionen Franken, was mit dem nach wie vor sehr regen Liegenschaftenhandel mit steigenden Gewinnen pro durchschnittlichem Fall zu tun habe. Auch in den nächsten Jahren seien bei der Grundstücksgewinnsteuer steigende Werte zu erwarten.

Die Investitionen will die Stadt 2022 etwas zurückfahren. So hat sie im Budget beim Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von 1,304 Milliarden Franken eingestellt, 102 Millionen weniger als im Vorjahr. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 31,8 Prozent. Für die Jahre 2023 bis 2025 rechnet Leupi aber bereits wieder mit Nettoinvestitionen in der Grössenordnung von 1,4 Milliarden Franken.

«Wachstum, Pandemie und Klimakrise als Herausforderungen»

Das langjährige Bevölkerungswachstum, die erhöhten Anforderungen an die Infrastruktur und an die kommunalen Leistungen für Jung und Alt verursachten Kosten, die den städtischen Finanzhaushalt in den kommenden Jahren vor grosse Herausforderungen stellen, so Leupi.

Doch Alarmstimmung sei nicht angezeigt, gerade auch wegen der erwarteten positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Dank einem stabilen Eigenkapital und nochmals reduzierten Schulden verfüge die Stadt über eine gute finanzielle Ausgangslage, damit sie auch in Zukunft attraktiv für die Bevölkerung und Unternehmen bleibe. «Wir halten an unserer auf Stabilität ausgerichteten Finanzpolitik fest und verfügen über eine solide Basis, auch um die Herausforderung unseres Klimaziels ‹Netto null bis 2040› aktiv anzugehen», betonte Leupi.

«Massnahmen zur Stabilisierung prüfen»

Den Steuerfuss von 119 Prozent will er nicht verändern, «weder nach oben noch nach unten». Die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei, die Stadt werde weiterhin Betroffene unterstützen. Zudem dürfte die Steuervorlage 17, die Unternehmenssteuerreform, im kommenden Jahr erstmals direkte Auswirkungen haben. Noch sei völlig unklar, wie sich die neuen Steuerabzüge für Forschung und Entwicklung, Patentverwertung und Eigenfinanzierung auswirken, so Leupi. Der Stadtrat prüfe die wirtschaftliche Entwicklung laufend und werde die Finanzplanung «bei Bedarf anpassen und Massnahmen zur Stabilisierung des Haushalts prüfen.»

