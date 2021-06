Spital verkauft Urologie – Limmattaler befürchten schleichende Privatisierung ihres Spitals Das Ärztenetzwerk Uroviva, das einem deutschen Investmentfonds gehört, übernimmt die Urologen des Regionalspitals in Schlieren. Dieses hofft auf mehr Umsatz. Susanne Anderegg

Das Spital Limmattal hat kürzlich neu gebaut. Die Betten wollen belegt sein – auch mit urologischen Patienten. Foto: Reto Oeschger

Im Limmattal drohe der Ausverkauf des öffentlichen Spitals. Der CEO verkaufe tranchenweise Abteilungen seines Arbeitgebers. Und dieser unterstütze die Bestrebungen sogar: Das wirft der Bergdietiker Hausarzt Claudio Lorenzet der Führung des Spitals Limmattal vor. Die Limmattaler Gewerbezeitung gab dem Kritiker zweimal eine grosse Plattform. Seither gehen die Wogen im Einzugsgebiet des Spitals hoch.

Das Spital will im Fachgebiet Urologie eine enge Kooperation mit der Firma Uroviva eingehen, einem privaten Ärztenetzwerk mit eigener Klinik in Bülach und Praxen an acht weiteren Standorten im Kanton Zürich. 2017 haben die Firmengründer Uroviva zu zwei Dritteln einer deutschen Beteiligungsgesellschaft verkauft. Ziel der Investoren ist, die Firma profitabler zu machen und damit den Wert ihres Anteils zu steigern – das ist das Geschäftsmodell einer Beteiligungsgesellschaft. Dividenden werden nicht ausgeschüttet.