Hass mitten in Amerika – «Leute wie ich sollen Terroristen sein?» Rechtsradikale gab es in den USA lange vor Donald Trump, aber in den vier Jahren seiner Amtszeit blühte bei Neonazis wie Billy Roper der Traum vom Land der Weissen wieder auf. Andrian Kreye

Billy Roper und Mitglieder seines Shield Wall Networks im März 2019 in Little Rock (Arkansas) bei einer Anti-Abtreibungs-Demo. Foto: Mark Peterson/Redux/laif

Wären da nicht die Naziflagge, der Waffenständer und der Patronengurt neben seinem Schreibtisch, könnte man Billy Roper für einen freundlichen Herrn halten. Freundlich ist er ja. Aber er ist eben auch ein amerikanischer Neonazi. «Leute wie ich sollen Terroristen sein?» Er lacht, jetzt nicht mehr ganz so freundlich. «Inlandsterrorismus soll die grösste Bedrohung sein? Nicht der IS? Nicht China? Nicht Russland?»

Er sitzt beim Skype-Gespräch in Mountain View, Arkansas. Billy Roper, 48 Jahre alt, Bart, Brille, ist einer, der auf den ersten Blick eher harmlos aussieht. Wenn man sich mit Neonazis in den USA beschäftigt, kommt man an ihm nicht vorbei. Er kann es immer noch nicht fassen, dass das Ministerium für Innere Sicherheit die Gewaltbereitschaft von rechts am 27. Januar dieses Jahres als akute Gefahr für die Nation definiert hat. Nicht zuletzt, weil viele Rechtsradikale dabei waren, als am 6. Januar das Capitol in Washington gestürmt wurde.