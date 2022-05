Der Blick auf die Zahlen – Lex Netflix fällt im Unterland durch Regensberg stimmt etwas anders, Höri neigt zu Extremen, und das Wehntal zeigt bei einer Vorlage ein Zebramuster. Ein Blick auf die Abstimmungszahlen der Region. Martin Liebrich

Es ist ausgezählt. Wir zeigen die Auffälligkeiten. Foto: Raphael Moser (Archiv)

Wäre es nach den Einwohnerinnen und Einwohnern in den Bezirken Bülach und Dielsdorf gegangen – die Resultate der Abstimmungen vom Wochenende hätten zumindest teilweise anders ausgesehen. Auf nationaler Ebene wäre die Änderung des Filmgesetzes ziemlich klar verworfen worden. 55,38 Prozent betrug die Ablehnung im Bezirk Dielsdorf, 52,11 Prozent im Bezirk Bülach. Nirgends im Kanton war sie über einen Bezirk gesehen höher. Besonders deutlich war das Nein aus Oberembrach (63,73 Prozent), aus Höri (63,41 Prozent) und aus Bachs (61,26 Prozent). Ein Ja gab es nur in Eglisau, Bachenbülach, Bülach, Freienstein-Teufen, Niederweningen, Boppelsen und Regensberg. In Regensberg mit 59,09 Prozent sogar äusserst klar.