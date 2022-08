Peter Grünenfelder eröffnet Wahlkampf – Liberale Evergreens und eine Prise Revolution Der Regierungsratskandidat der FDP hat am Freitag eine «Modernisierungsagenda» für den Kanton Zürich vorgestellt. Darauf findet sich eine überraschende Idee.

Die Bildung einer neuen Superdirektion für Sicherheit ist die wohl überraschendste Idee im 10-Punkte-Programm von Peter Grünenfelder, mit dem dieser am Freitag die Zürcher Wahlkampfsaison eingeläutet hat. Der Regierungsratskandidat der FDP möchte die bestehende Sicherheitsdirektion und die Justizdirektion zusammenlegen. Weil sich der Kanton heute zwei Direktionen leiste, die für ähnliche Fragen zuständig seien, entstünden zahlreiche Überschneidungen. Diese gelte es abzubauen. Gleichzeitig schlägt Grünenfelder vor, eine neue Direktion für Digitalisierung zu schaffen, die dafür sorgen soll, dass sämtliche Behördengänge bis im Jahr 2027 auf digitalem Weg möglich sind.

Grünenfelder, Direktor des wirtschaftsliberalen Thinktanks Avenir Suisse, möchte für den Freisinn im Februar einen zweiten Sitz in der Kantonsregierung zurückerobern, zusammen mit der bisherigen Regierungsrätin Carmen Walker Späh. Zum Auftakt seiner Wahlkampagne hat sich in diesen Tagen auf Twitter sogar Christian Lindner, der Starpolitiker der deutschen FDP, für Grünenfelder ins Zeug gelegt. Ein echter Liberaler sei sein Schweizer Kollege, warb Lindner – und so liest sich auch das Wahlprogramm, das Grünenfelder nun präsentiert.

Viel weniger Steuern und Vorschriften

Er bekräftigt unter anderem seine bereits zuvor lancierte Forderung, die Steuern um 10 Prozent zu senken. Die Belastung von Privaten und Unternehmen durch den Fiskus sei heute deutlich zu hoch. Der Kanton brauche einen guten Teil dieses Geldes gar nicht, habe er doch in den letzten fünf Jahren Überschüsse von mehr als 2,7 Milliarden Franken erzielt.

Einen noch radikaleren Schnitt verspricht Grünenfelder bei der Zürcher Bürokratie: Gleich 20 Prozent aller kantonalen Vorschriften will er abbauen. Heute sei das Leben der Zürcherinnen und Zürcher unnötig kompliziert und teuer, unter anderem wegen «weltfremder Sicherheits- und Hygienevorgaben

in Kitas» und «bürokratischer Vorgaben bei Hundekursen» sowie Baubewilligungsverfahren, die zwei Wochen länger dauerten als im landesweiten Durchschnitt. Gleichzeitig will Grünenfelder das Stellenwachstum der kantonalen Verwaltung stoppen.

Sonntagseinkäufe erlauben

Auch mit den Gewerkschaften legt sich der wirtschaftsnahe FDP-Kandidat an. Diese hätten heute viel zu viel zu sagen, obwohl sie nur einen geringen Teil der Angestellten repräsentierten. Diese Macht würden sie nutzen, um zum Beispiel das Einkaufen am Sonntag zu verhindern – Grünenfelder dagegen will «die Ladenöffnungszeiten an die Konsumgewohnheiten der Bevölkerung anpassen». Um den Einfluss der Gewerkschaften zurückzubinden, fordert er eine neue Sozialpartnerschaft mit repräsentativeren Arbeitnehmervertretern.

