Burkhalter und Dreifuss zu Veto – Libysche Kriegsversehrte dürfen in Schweizer Spitäler, ukrainische nicht Anders als Verletzte aus der Ukraine profitierten dutzende Libyer von der humanitären Tradition der Schweiz. Nun haben sich zwei ehemalige Bundesratsmitglieder in die Debatte eingeschaltet. Thomas Knellwolf

Eine verletzte Frau wird nach dem Beschuss eines Wohngebiets in Kramatorsk, Region Donezk, in einem Krankenwagen behandelt. (7. Juli 2022) Foto: Nariman El-Mofty (Keystone)

Die Weigerung des Bundes, verletzte Menschen aus der Ukraine vorübergehend aufzunehmen, um sie in Spitälern zu behandeln, stösst auf viel Unverständnis. Diese Zeitung hatte am Montag die ablehnende Haltung des Schweizer Staates zu einer Anfrage eines Nato-Koordinationszentrums publik gemacht. Das Aussendepartement EDA ist der Ansicht, dass «neutralitätsrechtliche Hindernisse» es sogar verunmöglichten, zivile Patientinnen und Patienten aufzunehmen. Denn – so findet das Departement von Bundespräsident Ignazio Cassis – eine Unterscheidung von militärischen Verletzten sei kaum möglich.

Nun schalten sich sogar ehemalige Bundesratsmitglieder in die Debatte ein.

Altbundesrätin Ruth Dreifuss findet es besonders schockierend, dass Zivilisten nicht geholfen werden könne. Im Bild während der Feier zu fünfzig Jahren Frauenstimmrecht im September 2021. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ruth Dreifuss zerpflückt in CH Media die EDA-Argumentation. Als «besonders schockierend» bezeichnet die Alt-Bundesrätin die Ansicht, wonach auch Zivilisten nicht geholfen werden könne, weil sie sich von Soldaten nicht klar unterscheiden, da einige von ihnen zur Verteidigung ihres Landes ebenfalls zur Waffe gegriffen haben. «Die Pflicht, Kranke und Verwundete – Militärs oder Zivilisten – zu versorgen, die aufgrund eines Krieges nicht versorgt werden können, muss Vorrang vor allen anderen Überlegungen haben», erklärt Dreifuss. «War dies nicht die Botschaft von Henri Dunant auf dem Schlachtfeld von Solferino?»

Das EDA von Aussenminister Ignazio Cassis zieht gemäss der Sozialdemokratin auch «den irreführenden Schluss, dass die Schweiz dann verpflichtet wäre, diese Soldaten zu internieren, um sie daran zu hindern, sich der ukrainischen Armee anzuschliessen». Neutrale Staaten könnten auch andere Lösungen in Betracht ziehen.



Eine ukrainische Polizistin befragt Ende Juni einen Verletzten nach einem russischen Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum im Spital von Krementschuk. Foto: Keystone

Inhaltlich ähnlich, aber etwas weniger scharf äussert sich, ebenfalls in CH Media Cassis’ Vorgänger und Parteikollege Didier Burkhalter: Die Aufnahme von Flüchtlingen habe «nichts direkt mit Neutralität zu tun, sondern ist eine Frage grundlegender humanitärer Erwägungen». Weiter sagt Burkhalter: «Ich bin überzeugt, dass die Schweizer Regierung diese Überlegungen im Wesentlichen teilen muss und ihre nächsten Entscheidungen an humanitären Grundsätzen ausrichten wird.»

Burkhalters Stellungnahme ist insofern von besonderem Interesse, hat doch die Schweiz noch während seiner Amtszeit mehrere Dutzend Kriegsversehrte aus Libyen vorübergehend aufgenommen und in Spitälern in verschiedenen Sprachregionen behandelt. Die SonntagsZeitung machte die geheime Aufnahme 2018 publik. Zum Zeitpunkt der damaligen Recherche hatte bereits Ignazio Cassis das Aussenministerium übernommen. Das EDA schrieb damals, die Schweiz habe «sich im Rahmen ihrer humanitären Tradition für eine rasche Aufnahme verletzter Personen aus Libyen» eingesetzt. «Fachleute der Humanitären Hilfe des Bundes haben dann vor Ort insgesamt 31 Personen für eine Behandlung in der Schweiz sorgfältig ausgewählt», hiess es weiter in der Stellungnahme. «Ihre Dossiers wurden in der Folge durch die libysche Botschaft an verschiedene Universitätsspitäler in der Schweiz weitergeleitet. Diese entschieden in eigener Kompetenz über eine allfällige Aufnahme libyscher Patienten.» Die Kosten habe Libyen getragen. Selbstverständlich seien bei der Einreise die üblichen Sicherheitsmassnahmen ergriffen worden.

2013 sind dann gemäss EDA nochmals 13 libysche Patienten von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) für die Behandlung in Schweizer Spitäler ausgewählt worden. Die Schweizer Migrationsbehörden hätten das Ganze unterstützt durch im Schnellverfahren ausgestellte Visa, gültig jeweils für drei Monate. Offiziell handelte es sich also insgesamt um 44 vorübergehend zur Spitalbehandlung aufgenommene Libyer.

Inoffiziell waren es gemäss Recherchen der SonntagsZeitung deutlich mehr – und einzelne Behandelte hatten sogar jihadistischen oder islamistischen Hintergrund. Damals kam es in Schweizer Krankenhäusern wegen teilweise langer Wartefristen offenbar zu unschönen Szenen. Libysche Patienten wurden zeitweise in Hotels untergebracht, wobei zum Teil Rechnungen offen blieben. Ausserdem zerlegten unzufriedene Libyer im Holiday Inn beim Zürcher Hallenstadion das Mobiliar ihrer Zimmer.

Als die Schweiz die Libyer ab Ende 2011 vorübergehend aufnahm und behandelte, war das Kriegsgeschehen in Libyen schwach bis inexistent. Neutralitätspolitisch war die Ausgangslage nicht nur deshalb anders, sondern auch weil es um einen Bürgerkrieg ging. Trotzdem fordern nun bei den Verletzten aus der Ukraine nicht nur eine Alt-Bundesrätin und ein Alt-Bundesrat das EDA zum Überdenken seiner Haltung auf, sondern auch eine ganze Reihe aktiver Politikerinnen und Politiker.



