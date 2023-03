Stadt setzt auf Energieeffizienz – Licht aus lokalem Strom in Wallisellen Die Stadt Wallisellen will ihr Gebiet «zeitgemäss und energieeffizient» beleuchten. Also mit dimmbaren, zentral gesteuerten LED-Leuchten und lokalem Solarstrom.

Eine LED-Leuchte, wie sie bereits im Einsatz ist. In Wallisellen wird die Strassenbeleuchtung künftig intelligent angesteuert. So kann Strom gespart und die Lichtverschmutzung reduziert werden. Symbolfoto: Moritz Hager

In Wallisellen sollen die Leuchten intelligent werden. Zumindest die gemeindeeigenen. Derzeit seien 65 Prozent der Kandelaber bereits mit der entsprechenden LED-Technik ausgerüstet, schreibt die Stadt in einer aktuellen Mitteilung. Bis Mitte 2023 sollen alle auf LED umgebaut und entsprechend eingestellt sein. Bis dahin seien die neuen Leuchten noch sehr hell, auch wenn sie weniger Energie benötigten, heisst es. «Wir bitten um Verständnis und etwas Geduld während dieser Abschlussarbeiten», sagt Projektleiter Philipp Häfelfinger von Die Werke. Diese planen und betreiben im Auftrag der Stadt Wallisellen die öffentliche Beleuchtung mit ihren rund 2800 Strassenleuchten.

«Mit LED lässt sich Strom sparen und die Lichtverschmutzung reduzieren», sagt Philipp Maurer, Ressortvorsteher Tiefbau + Landschaft bei der Stadt Wallisellen, zum Umbau. «Ausserdem wird die Stadt der Initiative ‹Mehr Nacht für Wallisellen› gerecht.» Diese «allgmein anregende Initiative» hatte im September 2020 von der Gemeindeversammlung Zustimmung erhalten. Der Gemeinderat wurde dadurch beauftragt, Massnahmen zur Vermeidung von Lichtverschmutzung umzusetzen.

Sensoren helfen beim Sparen

Nun weist die Stadt Wallisellen darauf hin, dass sich die Umrüstung der Strassenleuchten auf LED aus verschiedenen Gründen lohnt. Sie benötigen im Vergleich zu ihren Vorgängern, den Natriumdampflampen, weniger als die Hälfte an Energie und lassen sich erst noch dimmen. «Angesichts einer potenziellen Energiemangellage lohnt sich der LED-Umstieg doppelt», erklärt Projektleiter Häfelfinger. Denn um die Stadt bedarfsgerecht zu beleuchten, seien die intelligenten Leuchten auch mit einem Sensor ausgerüstet. Dieser verfüge über einen Bewegungsmelder und sei kommunikationsfähig. So könne man das Licht dynamisch steuern und die Leuchten weitgehend auf etwa 50 Prozent der ursprünglichen Helligkeit dimmen. Nähern sich ein Auto, ein Velo oder ein Mensch zu Fuss, wird das Licht der betroffenen Leuchten automatisch hoch- und nach einer gewissen Zeit ohne Aktivitäten wieder heruntergefahren. Somit wird einerseits Strom gespart und andererseits die Lichtverschmutzung minimiert.

«Sobald ein Grossteil der Leuchten auf LED umgerüstet ist, realisieren wir in einem zweiten Schritt die Kommunikation bis in unser Werkgebäude», erklärt Häfelfinger. Dies ermöglicht es, jede Leuchte aus der Zentrale an der Industriestrasse einzeln anzusteuern. Im letzten Schritt wird jede Strassenleuchte auf ihre optimale Nutzung eingestellt.

Strom aus der Gemeinde

Als weiteres Novum kauft die Stadt Wallisellen für den Bedarf der öffentlichen Beleuchtung lokal produzierten Solarstrom . «Die Umstellung unterstreicht unser Engagement als Energiestadt Gold», sagt Philipp Mauer. «Das Ziel ist, unsere eigenen Anlagen und den öffentlichen Raum möglichst mit Solarstrom zu betreiben.»

red

