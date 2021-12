Architektur in Zürich – Licht, Luft und Naturnähe für alle

Die Arealüberbauung Am Chatzenbach in Zürich-Seebach vereint hohe Verdichtung mit der Idee der Gartenstadt. Ulrike Hark

Das Konzept der Gartenstadt ist in der Siedlung Am Chatzenbach gut spürbar. Foto: Damian Poffet

Urban und doch im Grünen – so möchten viele wohnen. Kein Wunder, waren die 66 Mietwohnungen am lauschigen Chatzenbach im Zürcher Aussenquartier Seebach schnell vergeben. Das Konzept der Gartenstadt, das nach dem Krieg mit aufgelockerten, durchgrünten Nachbarschaften und eher kleineren Bauten Licht, Luft und Naturnähe für alle versprach, ist hier noch gut spürbar. Obwohl die viel befahrene Schaffhauserstrasse und die Bahnlinie in der Nähe verlaufen.

Wie Perlen an einer Kette aufgereiht stehen die vier skulpturalen Solitäre selbstbewusst am Bachufer –polygonale Baukörper, die sich perspektivisch auffächern und mit ihren Fassaden aus jadegrünen Keramikplatten die naturnahe Umgebung spiegeln. Loggien und Balkone bilden interessante Einschnitte und Auskragungen. «Unser Ziel war, das Ensemble mit dem Umfeld zu vernetzen und dennoch einen starken inneren Zusammenhalt zu schaffen», sagt Marco Giuliani, Chef von Bob Gysin Partner Architekten.