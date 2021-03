Verminderte Bestäuberleistung – Lichtverschmutzung stört Insekten auch tagsüber Ein Team der Uni Zürich und von Agroscope hat in einem Experiment auf Naturwiesen herausgefunden, dass künstliches Licht auch in die Betäubungsmuster tagsüber eingreift.

Künstliches Licht in der Nacht verändert die Anzahl der Pflanzen-Bestäuber-Interaktionen auch tagsüber, wie Forschende in einem Feldexperiment herausgefunden haben. (Archivbild) Foto: Arno Balzarini (Keystone)

Ein «leuchtender Nebel» aus künstlichem Licht in der Nacht hat in den letzten Jahrzehnten immer mehr von Menschen bewohnte Orte weltweit umhüllt. Dieser durcheinandergeratene Licht-Dunkel-Rhythmus führt etwa dazu, dass nachtaktive Insekten den Blüten seltener einen Besuch abstatten. Die Konsequenz: Die Pflanzen bilden weniger Samen.

Die Forschenden um die Ökologin Eva Knop von der Universität Zürich und von Agroscope untersuchten nun in einem Feldversuch, wie Lichtverschmutzung den Tagesrhythmus der Insekten durcheinanderbringt. Dabei zeigte sich kein einheitliches Bild: Einige Pflanzenarten auf den mit Licht verschmutzten Flächen wurden vergleichsweise seltener, andere öfters und wieder andere gleich häufig besucht. Die Ergebnisse erschienen im Fachmagazin «Nature Communications».

Andere Insekten zu Besuch

Für ihr Experiment beleuchtete das Team sechs Naturwiesen mit Strassenlaternen, sechs weitere liessen sie im Dunkeln. Sie konzentrierten sich auf 21 Pflanzenarten und die Insektengruppen der Zweiflügler, der Hautflügler und der Käfer, wie die Uni Zürich am Mittwoch mitteilte. Insgesamt beobachteten sie 2384 Pflanzen-Bestäuber-Interaktionen. Demnach veränderte sich bei rund zwanzig Prozent der untersuchten Pflanzenarten die Zahl der tagsüber empfangenen Besuche.

Bei den Pflanzen mit gleich häufigen Interaktionen zeigte sich allerdings, dass auf den nachts beleuchteten Flächen andere Insekten die Blüten besuchten als auf den dunklen Wiesen. Zum Beispiel wurde der Wald-Storchschnabel (Geranium sylvaticum) von den Zweiflüglern gemieden, die Käfer wurden eher angezogen. Auch bei der Flockenblume (Centaurea sp.) und der Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris) beobachteten die Forschenden ähnliche Muster.

Dies könnte die Qualität der Bestäuberleistung verändern, wie die Forschenden in der Studie schreiben. «Die ökologischen Folgen der Lichtverschmutzung sollten stärker erforscht und Massnahmen entwickelt werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern», fordern Kopp und ihr Team daher gemäss der Mitteilung. So könne beispielsweise die öffentliche Beleuchtung in Kombination mit neuen Technologien sorgfältig geplant und auf ein Minimum reduziert werden.

SDA/step