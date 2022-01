Diamantene Hochzeit in Bülach – «Liebe heisst Vertrauen», sagt Martha Blumer nach 60 Ehejahren

Martha und Karl Blumer aus Bülach feiern am 27. Januar die diamantene Hochzeit. Doch was bedeutet es, 60 Jahre lang verheiratet zu sein? Paula Sophia Wollenmann

Martha und Karl Blumer während des Interviews. Foto: Marcel Blumer (zvg)

Kennen gelernt haben sich Martha und Karl Blumer schon als Kinder. «Unsere Eltern waren Nachbarn», so Martha Blumer. «Durch die Freundschaft zu meinem Bruder war Karl oft bei uns. Als ich 19 und Karl 24 Jahre alt war, wurden wir dann ein Paar.» Dann ging plötzlich alles sehr schnell – ein Jahr später war schon der erste Sohn, Marcel, auf der Welt. «Zu der Zeit war es undenkbar, bei einer Schwangerschaft nicht zu heiraten», sagt Karl Blumer. Lachend erzählt er weiter: «Wir haben etwas gemogelt und allen erzählt, unser Sohn sei eine Frühgeburt gewesen.» Martha gab zu diesem Zeitpunkt ihren Beruf als Verkäuferin auf und kümmerte sich um den kleinen Marcel. Karl Blumer war Mechaniker und arbeitete bei einer Firma in Tagelswangen. An die Hochzeit im Jahr 1962 kann sich das Paar noch gut erinnern: «Es war eine schlichte, aber wunderschöne Feier. Anschliessend an die Trauung in der Kirche in Winterthur fand mit einigen wenigen Gästen ein Mittagessen in einem Café statt. Das wars dann.»