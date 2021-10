Generation «Sex and the City» – Liebe ist… wenn man voreinander furzen kann Bald läuft die Fortsetzung von «Sex and the City» an. Aber was ist uns vom Original eigentlich am meisten geblieben? Was haben wir von Carrie, Big & Co. gelernt? Eine kleine Umfrage auf der Redaktion. Paulina Szczesniak , Denise Jeitziner , Michèle Binswanger , Annik Hosmann , Daniel Böniger , Nina Kobelt

Charlotte, Sam, Miranda und Carrie: So etwas wie die drei Musketiere und D’Artagnan der Nullerjahre. Einfach in weiblich. Und in stylish. Foto: imago images/Everett Collection

Es war eine Revolution, die bis heute nachbebt. «Sex and the City», die Saga über vier stilneurotische Single-Freundinnen in New York, wurde 1998 erstmals ausgestrahlt und war eine Sensation. Erstmals stellte man die Lebenswelt moderner Frauen ins Zentrum. Und was für Frauen! Sie hatten alles, was wir auch wollten: eine eigene Karriere, eigenes Geld und Sex galore.

Also stöckelten wir geistig mit ihnen in die nächste Cocktailbar, wo wir uns in ihre Gespräche über Brazilian-Bikini-Waxing, Kaloriengehalte von Fruchtsalaten, die Wirkung von Viagra und Schönheitschirurgie, Toyboys – und natürlich Liebe vertieften. Cocktail um Cocktail, Beischlaf um Beischlaf, wurden Carrie, Samantha, Miranda und Charlotte zu unseren steten mentalen Begleiterinnen.