Max Küng schreibt einer SVP-Politikerin – Liebe Therese Schläpfer Tolle Idee, so eine Velosteuer! Nur: Was ist mit den Inlineskaterinnen – und zahlt man für ein Einrad nur die Hälfte? Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Ich war bis vor kurzem noch niemals in Hagenbuch ZH, und vielleicht wäre dem auch so geblieben, doch dann hörte ich Sie im Radio, es ging um Politik, genauer: um die von Bürgerlichen eingereichte Motion, dass das Velofahren in Zukunft mit einer Steuer zu belegen sei, zwanzig bis vierzig Franken pro Velo.