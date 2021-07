Klimaproteste in Zürich – Lieber auf dem Hardturm als im Stadtzentrum Eine Woche lang nutzen Klimaaktivistinnen und -aktivisten die Stadionbrache als Basis für Störaktionen. Die Stadt ist trotz Kritik zufrieden mit dem Standort. Beat Metzler

Das Klimacamp auf der Hardturmbrache. Im beigen Zelt werden die Versammlungen stattfinden. Foto: Samuel Schalch

Die Zelte auf der Hardturmbrache könnten ein Pfadilager ankünden. Oder ein Open Air. Doch das Camp, das seit Freitagmorgen in Zürich-West aufgebaut wird, dient einem ehrgeizigeren Zweck: Von hier aus soll den Zürcher Banken das CO₂ ausgetrieben werden.

Am Freitagnachmittag wird noch gehämmert, gebohrt und gespannt. Das Küchenzelt steht bereits, ebenso ein Lagerraum für die veganen Lebensmittel sowie ein grosses Versammlungszelt. Nur die Campierenden fehlen noch. «Die kommen am Samstag und am Sonntag», sagt Frida Kohlmann von Collective Climate Justice, einer der Gruppen, welche die Aktion mit dem Titel «Rise Up for Change» mitorganisieren. «Wir erwarten mehrere Hundert Unterstützerinnen.»