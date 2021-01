Transgender unter Jugendlichen – Lieber ein Mann Ein neues, umstrittenes Buch versucht zu ergründen, warum sich so viele junge Frauen im falschen Körper fühlen und vermutet dahinter einen Hype. Was ist da dran? Bettina Weber

Die 33-jährige Schauspielerin Ellen Page gab Ende 2020 bekannt, nicht mehr länger Ellen, sondern neu Elliot Page zu sein. Foto: Gareth Cattermole (Getty Images)

Die Schauspielerin Ellen Page gab Ende letzten Jahres bekannt, dass sie fortan als Elliot Page angesprochen werden möchte. Elliot Page war 2007 berühmt geworden in der Rolle des Teeniemädchens Juno, das im gleichnamigen Film versehentlich schwanger wird. Von nun an also nicht mehr Ellen, sondern Elliot. Die Öffentlichkeit nahm es gelassen zur Kenntnis. Transgender ist ja fast schon ein medialer Dauerbrenner.

Dennoch sorgt derzeit ein Buch aus den USA mächtig für Wirbel: Es nennt Transgender bei Jugendlichen einen Hype, insbesondere unter Mädchen.