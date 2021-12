Brief an den Ewig-Skispringer - Lieber Simon Ammann, es ist Zeit, erwachsen zu werden

Brief an den ewigen Skispringer – Lieber Simon Ammann, es wird Zeit, erwachsen zu werden Auch mit 40 Jahren schiebt der Toggenburger seinen Rücktritt möglichst von sich. Unser Autor ermuntert ihn loszulassen. Christian Brüngger

Simon Ammann in einer Aufnahme vom Februar 2018. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Du hast die beste Pointe zu deinem aktuellen Leben als Skispringer selber geliefert. Das verwundert nicht: Wer dich kennt, weiss, was für ein scharfsinniger Kerl du bist. Du sagtest in einem Interview mit diesem Briefschreiber, der dich nun fast 20 Jahre duzt, weswegen er es auch in diesen Zeilen tut: «Vor wenigen Tagen fragte mich ein Vater an der Kindergartenfeier meines Buben: ‹Vor wie vielen Jahren hast du aufgehört?›»

Das war vor zwei Jahren. Du lachtest dieses typische Ammann-Lachen: laut und schrill. Aufgehört hast du noch immer nicht, obschon diese Frage, wann du aufgehört hast, danach mit jedem Sprung drängender wurde. Du hast dich dieser Frage immer entzogen.