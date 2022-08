E-Töffs – Lieber spät als nie Töffhersteller haben mit der E-Mobilität bislang gefremdelt. Doch nun gehen etablierte und junge Marken in die Elektro-Offensive, wie ein paar neue E-Projekte zeigen. Mario Hommen

Schon länger auf dem Markt: Die attraktiven E-Töffs der US-Marke Zero (im Bild die SRF). Foto: Zero

Während sich elektrisch angetriebene Autos, aber auch die Roller längst in unserem Strassenbild etabliert haben, bleiben elektrische Töffs bisher Ausnahmeerscheinungen. Lediglich Newcomer wie Zero oder Energica bieten seit einigen Jahren Bikes an, während die etablierten Hersteller – sieht man von wenigen Ausnahmen wie Harley-Davidson ab – lange einen grossen Bogen um dieses Thema gemacht haben.

Doch mittlerweile wächst die Zahl grosser Namen der Zweiradwelt mit dem ein oder anderen Elektropfeil im Köcher. Wir haben fünf spannende Projekte der näheren Zukunft zusammengestellt.

Triumph-Prototyp TE-1

Triumph hat mit der TE-1 einen bereits seriennah wirkenden Prototyp vorgestellt. Foto: Triumph

Einen ersten konkreten Ausblick auf ein künftiges Elektro-Modell hat der britische Hersteller Triumph in diesem Jahr mit dem Prototyp TE-1 gegeben. Wohl ab 2025 könnte eine entsprechende Serienversion an den Start gehen. Die Leistungseckdaten der fahrbaren TE-1 klingen gut: So soll der 130 kW/177 PS starke Motor das 220 Kilogramm wiegende Streetfighter-Modell in 3,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen. Maximal sind allerdings nur 160 km/h sowie eine Reichweite von 161 Kilometern drin.

Ducati V21L

Auch Ducati hat ein E-Motorrad entwickelt, welches allerdings nur in einer Rennserie zum Einsatz kommen wird. Foto: Ducati

Deutlich schneller und zudem deutlich früher einsatzbereit wird das erste Elektromodell von Ducati sein. V21L heisst der im Juli 2022 vorgestellte, 225 Kilogramm leichte Prototyp mit 18 kWh grosser Batterie. Es handelt sich um den Ausblick auf ein künftiges Rennmotorrad, das in Kleinserie gebaut und als Standardmodell im «FIM Enel MotoE World Cup» ab 2023 zum Einsatz kommen wird. Der Carbon-Racer bringt 110 kW/150 PS ans Hinterrad und soll 275 km/h schnell werden. Auch wenn es sich um eine reine Wettbewerbsmaschine handelt, soll sie für Ducati den Weg in die E-Zukunft ebnen, denn erklärtes Ziel der Italiener ist es, in wenigen Jahren ein spassbetontes E-Motorrad mit Strassenzulassung auf den Markt zu bringen.

Kawasaki Endeavor

Kawasaki hat sein EV-Projekt 2019 vorgestellt. Allzu lange dürfte es also nicht mehr bis zur Serienversion dauern. Foto: Kawasaki

Zu den grossen Zweiradmarken mit greifbaren Ausblicken auf eine E-Zukunft gehört auch Kawasaki. 2019 haben die Japaner ihr erstes rein batterieelektrisches Zweirad vorgestellt, das 2020 den offiziellen Projektnamen Endeavor erhalten hat. Optisch ähnelt das Bike einem sportlichen Mittelklassemodell. Mit 20 kW/27 PS soll es bei der Leistung etwas darunter liegen. Zu den Besonderheiten gehören ein Viergang-Schaltgetriebe sowie eine Motorbremse, über die sich per Rekuperation Strom zurückgewinnen lässt. Rund 100 Kilometer sollen möglich sein. Vielleicht schon kommendes Jahr könnte Kawasaki ein aus dem Endeavor-Projekt abgeleitetes Serienmodell vorstellen.

Can-Am Pulse und Origin

2024 will Can-Am wieder Motorräder mit Rotax-Antrieb verkaufen. Allerdings fahren die Bikes mit Strom statt Benzin. Foto: Rotax

In Hinblick auf Design und Marktstart bereits konkreter ist Bombardier Recreational Products (BRP). Ab 2024 wollen die Kanadier unter der Marke Can-Am wieder Motorräder anbieten. Wie einst in den 80er-Jahren werden die emissionsfreien Can-Am-Bikes von Rotax-Maschinen angetrieben, die jedoch rein elektrisch ihre Vortriebsarbeit verrichten. Die ersten beiden E-Modelle von Can-Am, das Naked-Bike Pulse und die Enduro Origin, haben die Nordamerikaner Anfang August enthüllt. Es handelt sich um schlanke und leicht futuristisch gezeichnete Motorräder, zu denen technische Details im Sommer 2023 veröffentlicht werden. Für 2024 plant Can-Am, die Pulse auf den Markt zu bringen. Sie ist Vorreiter einer ganzen E-Familie, die auf insgesamt vier Modelle wachsen soll.

Energica Experia

Energica hat mit der Experia die erste elektrische Reiseenduro der Welt vorgestellt. Foto: Energica

Wer lieber zeitnah und nicht erst in ein paar Jahren auf einen E-Töff umsteigen will, sollte vielleicht einen Blick auf das frisch erweiterte Angebot des E-Pioniers Energica werfen. Mit der Experia bringen die Italiener nämlich im Herbst die erste rein elektrisch angetriebene Reiseenduro auf den Markt. Das wohl um die 25’000 Franken teure Modell (25’590 Euro in Deutschland) wirkt auf den ersten Blick eigentlich wie ein konventionell angetriebenes Dickschiff für lange Touren, doch im Hybridrahmen aus Rohren und Platten stecken ein Riesenakku und ein bis zu 75 kW/101 PS leistender E-Motor. Bis zu 180 km/h schnell und bis zu 420 Kilometer weit soll die Experia fahren können. Die maximale Reichweite wird man allerdings nur im Stadtverkehr erreichen, im Tourenmodus sind es gut 200 Kilometer weniger.

Die Roller stehen unter Strom Infos einblenden Bei den vorwiegend im urbanen Bereich und auf Kurzstrecken eingesetzten Rollern hält das Elektro-Zeitalter endgültig Einzug. Der Anteil der elektrisch angetriebenen neuen Roller betrug 2021 mit 1775 Einheiten 9,5 Prozent des Gesamtrollermarktes. Das sind 34,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Preise der fast ausschliesslich im kleinsten Segment (bis 45 km/h) angesiedelten E-Roller lagen aber noch durchwegs etwas höher als bei benzinbetriebenen Fahrzeugen. «Bei den grösseren Rollern und insbesondere bei den Motorrädern fristet die Elektrotechnik jedoch aus technischen Gründen und mangels attraktiven Angebots vorerst noch ein Mauerblümchendasein», erklärt Markus Lehner, Sprecher von Motosuisse, der Schweizerischen Fachstelle für Motorrad und Roller. Nur gerade 471 Zweiräder rollten mit E-Antrieb auf die Schweizer Strassen. Das entspricht 1,3 Prozent der Neuzulassungen 2021 (35’258 Stück). «Das hat nichts damit zu tun, dass die Motorradfans gegen die E-Technik wären», so Lehner, der technische und soziodemografische Gründe anführt. «Ein Töff verfügt über viel weniger Platz für Energiespeicher als ein Auto. Damit sind die Reichweiten beschränkt, was bei einem fast zu 100 Prozent als Freizeit- und Hobbygerät genutzten Fahrzeug – Stichwort ausgedehnte Weekendausflüge – entscheidend ins Gewicht fällt.» (lie)

