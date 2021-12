Jedes Wochenende beantworten im Kanton Zürich wohnhafte Personen aus Kultur, Sport und Wirtschaft unseren Fragebogen und verraten Rituale, gute Lektüre und Ausflugstipps. Heute: Lukas Gantenbein, besser bekannt als Rapper Luuk.

Mit welchem Lied läuten Sie das Wochenende ein?

Momentan mit «We Are the People» von Empire of the Sun.