Grossverteiler gegen Hersteller – Lieferanten erstatten Anzeige gegen die Migros Produzenten wittern Verstösse gegen das Kartellgesetz. Der Detailhändler muss sich vor der Wettbewerbskommission rechtfertigen. Erich Bürgler

Die Migros will günstigere Produkte in ihren Regalen. Die Produzenten erhalten deshalb weniger Geld. Foto: Urs Jaudas

In welchem Laden sind Freilandeier, Spaghetti oder Erdbeerjoghurts am günstigsten? Immer mehr Schweizer können diese Frage ziemlich genau beantworten. Die Zahl der Kunden, die auf den Preis schaut, nimmt zu. Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen hat das bemerkt und will die Preise vieler Produkte senken. Das geschieht oft auf Kosten der Lieferanten. Während sich die Kunden über tiefere Preise freuen können, sorgt die Migros mit ihrem Vorgehen für rote Köpfe bei den Herstellern. Der Grossverteiler habe «Drohbriefe» an die Produzenten verschickt.