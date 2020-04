Shopping Angels im Einsatz – Lieferung aus dem Einkaufszentrum Regensdorf erfolgt prompt Der Service der «Engel», die für andere den Einkauf erledigen, wird geschätzt. FCR-Präsident Peter Zoro geht für andere posten. Barbara Gasser Büchi

Anita und Salvatore Lo Giusto nutzen den Service von Shopping Angels, um ihre Kinder zu entlasten, die sonst die Einkäufe erledigen müssten. Foto: Francisco Carrascosa

Die Idee von Shopping Angels hat eingeschlagen. Seit die entsprechende Website am 23. März online geschaltet wurde, haben sich bereits mehr als 50 Freiwillige gemeldet, die Einkäufe für Personen erledigen wollen, die in Zeiten von Corona zu Hause bleiben müssen. Rolf Hunziker, Koordinator der Aktion von den beiden Einkaufszentren in Regensdorf und Rümlang, ist mit seiner Anfrage für Unterstützung beim Fussball-Club Regensdorf (FCR) auf offene Ohren gestossen. Präsident Peter Zoro sagt: «Wir hatten uns bereits ein ähnliches Angebot überlegt, als die Anfrage von Rolf Hunziker kam. Jetzt machen jene Mitglieder, die Zeit haben, bei Shopping Angels mit.»