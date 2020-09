Brandstiftung in Kloten – Lieferwagen angezündet – Polizei sucht Zeugen Eine unbekannte Täterschaft hat am Samstagnachmittag bei einem abgestellten Lieferwagen in Kloten ein Feuer entfacht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken.

Der weisse Lieferwagen in der Mitte wurde durch ein Feuer beschädigt. Es handelt sich um Brandstiftung. Foto: pd / Kantonspolizei Zürich

Kurz vor 14 Uhr ging bei der Kantonspolizei Zürich am Samstag die Meldung ein, dass Rauch aus einem Fahrzeugunterstand an der Lindenstrasse 20 in Kloten dringe. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, stellten die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Kloten fest, dass der Motorraum eines abgestellten Iveco-Lieferwagens gebrannt hatte. Die Abklärungen des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich ergaben, dass es sich eindeutig um Brandstiftung handelt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt.

Zeugenaufruf: Personen, die Beobachtungen beim Fahrzeugunterstand gemacht haben, welche in Zusammenhang mit der Brandstiftung stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

