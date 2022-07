Elternfrage an Hebamme Nina – Lifehacks für die Geburt und Wochenbettzeit Die erste Geburt steht vor der Tür, das löst bei unserer Fragestellerin Nervosität aus. Hebamme Nina Krucker hält nützliche Tipps bereit. Nina Krucker

Tränen, Milchstau und andere Überraschungen: Die ersten Wochen nach der Geburt stecken voller Herausforderungen. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, in vier Wochen ist es so weit: Wir bekommen unser erstes Kind. Und langsam kommt etwas Nervosität auf – auch bei meinem Mann. «Haben wir auch an alles gedacht?», geht es mir immer mal wieder durch den Kopf. Von befreundeten Müttern weiss ich, dass gerade die Wochenbettzeit so einige, auch unschöne «Überraschungen» bereithalten kann: Blutergüsse im Intimbereich nach der Geburt, ein Dammriss, der einem das Leben ganz schön schwer machen kann, Brustentzündungen, depressive Verstimmungen etc. Natürlich ist mir bewusst, dass man sich nicht auf alles vorbereiten kann (und soll), dennoch wünsche ich mir gerade für die erste Zeit nach der Geburt ein paar nützliche Lifehacks fürs Wochenbett. Könnt ihr mir weiterhelfen? Leserfrage von Vera (32)