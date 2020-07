Abo Ruftaxi soll statt des Busses fahren

Ein Zug verbindet die Regionen, ein Bus verbindet die Dörfer; Feinverteilung. Doch während es in Städten mit Tram und noch mehr Bus eine Feinstverteilung gibt, rechnet sich das in Dörfern und Kleinstädten nicht. Abhilfe schaffen könnte ein Ruftaxi. Jetzt ist man auch in Eglisau von dieser Idee angetan.