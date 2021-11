Fraktionserklärung im Kantonsrat – Linke kritisieren «Filz» am Flugplatz Dübendorf Peter E. Bodmer, der grosse Problemlöser des Kantons beim Innovationspark, wird vorübergehend Chef der Ruag. Eines Betriebs, der auf dem Areal selbst ansässig ist. Daniel Schneebeli

Peter E. Bodmer, Präsident Stiftung Innovationspark Zürich, steht in der Kritik, weil er beim Rüstungskonzern Ruag einsteigt. Foto: Dominique Meienberg

Grüne und Sozialdemokraten verlasen am Montagnachmittag im Kantonsrat eine Fraktionserklärung, in welcher sie Peter E. Bodmer, dem wichtigsten Planer am Flugplatz Dübendorf, «mangelnde Unabhängigkeit» vorwarfen. Bodmer wurde vom Regierungsrat am 21. August 2021 zum Projektdelegierten in der Taskforce eingesetzt, die sich mit der Gebietsentwicklung am Flugplatz Dübendorf befasst.

Die Taskforce wurde nötig, weil das Verwaltungsgericht den Gestaltungsplan für den Innovationspark am Flugplatz Dübendorf für ungültig erklärt und der Bund die Idee eines Business-Airports in Dübendorf beerdigt hatte. Dies hatte das «Jahrhundertprojekt» in Dübendorf auf Feld eins zurückgeworfen.