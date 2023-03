Neue Arbeitszeitmodelle – Linke setzt sich durch: Zürich soll 35-Stunden-Woche testen Das Zürcher Stadtparlament spricht sich mit knappem Mehr für einen Pilotversuch mit reduzierter Wochenarbeitszeit in der Stadtverwaltung aus. Gegen den Willen von Stadtrat und Bürgerlichen. Martin Huber

Arbeit im Büro: Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer legen Wert auf die Work-Life-Balance. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Weniger arbeiten bei gleichem Lohn: Dies soll bald auch in der Zürcher Stadtverwaltung möglich sein. Der Gemeinderat hat am Mittwoch mit jeweils 60 zu 57 Stimmen eine Motion und ein Postulat von SP und AL überwiesen, die einen wissenschaftlich begleiteten Pilotversuch mit der 35-Stunden-Woche in der Stadtverwaltung verlangen.