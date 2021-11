Leser fragen Peter Schneider – Linke und Freiheitstrychler – wie geht das zusammen? Die Antwort auf eine Leserfrage zu unheiligen Allianzen vor der Schweizer Abstimmung über das Covid-Gesetz. Peter Schneider

Massnahmengegner und Corona-Skeptikerinnen demonstrieren Ende Oktober in Zürich gegen das Covid-19-Gesetz. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wie stehen Sie zu unheiligen Allianzen wie jenen zwischen linken Massnahmenkritikerinnen wie Sybille Berg und den SVP-Trychlern im Kampf gegen das Covid-Gesetz? B.L.

Ich finde diese Liaison nicht klug. Nach allem, was ich – zum Beispiel durch die Recherche der «Republik» – in Erfahrung bringen konnte, sind die Bedenken der Geimpften gegen das Covid-Gesetz hinsichtlich des Missbrauchs des Zertifikats arg übertrieben.

Manchmal kann es notwendig sein, seltsame Allianzen zu schliessen. Gegen das Antiterrorgesetz war etwa auch Nicolas Rimoldi mit von der Partie. Gegen ein antisemitisches Gesetz würde ich auch eine Allianz mit evangelikalen Freikirchlern eingehen. Was eine vermeintlich fortschrittlich-rationalistische Auslegung des Lebensendes und der Organtransplantation angeht («Wenn jemand nur noch ein atmendes Gemüse ist, kann man doch …»), sehe ich mich eher bei den traditionellen Katholiken oder orthodoxen Juden als bei den Freidenkern.

Aber mich wegen des Zertifikats zu den Freiheitstrychlern gesellen? Nö. Ich glaube, dass bei dieser Verbindung eine Art Systemdenken eine Rolle spielt, das man ein paar Zacken zu weit gedreht hat. Ich kenne so etwas sonst aus der Psychoanalyse. Muss die Maxime für das Sexualstrafrecht lauten: «Nein heisst Nein» oder besser: «Nur ein explizites Ja ist ein Ja»? Beides lässt sich diskutieren.

Wow, denkt man eingeschüchtert, wie deep ist das denn im Vergleich mit den sonst gehörten Argumenten? Aber es ist tiefer Flachsinn.

Das, was ich ein a-empirisch überdrehtes, realitätsentfremdetes Denken nenne, argumentiert in diesem Fall freilich wie Slavoj Zizek: «Sex ist gefährlich und bringt die Menschen buchstäblich an ihr Limit. Denn es gibt keinen Sex, wenn zwei Wesen, die sich aneinander freuen, nicht bereit sind, im entscheidenden Moment die Kontrolle zu verlieren.» Es verweist auf die Uneindeutigkeit jedes Begehrens, die ihm innewohnende Überschreitung von Verboten und so weiter.

Wow, denkt man eingeschüchtert, wie deep ist das denn im Vergleich mit den sonst gehörten Argumenten? Aber es ist tiefer Flachsinn: Gerade weil die Psychoanalyse sexuelles Begehren nicht auf manifesten Sex beschränkt, würde dasselbe Argument nicht nur für das Sexualstrafrecht, sondern auch für das Obligationenrecht gelten: Verlieren wir nicht auch beim Abschluss eines Kaufvertrags für ein Auto oder beim Abschluss eines Fitnessabos die Kontrolle, weil wir nicht Herr oder Herrin unserer unbewussten Wünsche und Ambivalenzen sind?

Die Überwachungsdystopie, welche die linken Covid-Gesetz-Gegner beschwören, ist auch nur so realistisch wie Wolfgang A. Schmitts Anti-Political-Correctness-Urteil in der NZZ, mit den «gegenwärtigen Regulierungsversuchen» raube «man der Sexualität ihren subversiven, weil grenzüberschreitenden Kern». Ja ja, denkt man, eine Nummer kleiner täte es auch. Desgleichen beim Zertifikat.

