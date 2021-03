Suchtprävention Zürcher Unterland – Lisa (17): «Ich weiss, was Alkohol anrichten kann» Das Therapieangebot Tukan der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen richtet sich an Kinder und Jugendliche mit suchtkranken Eltern. Die 17-jährige Lisa* hat dort gelernt, mit ihrem alkoholkranken Vater umzugehen. Barbara Stotz Würgler

Die Sucht eines Familienmitglieds belastet oft die ganze Gemeinschaft. Foto: Manu Friederich

«Meine frühesten Erinnerungen an meinen Vater sind toll», sagt Lisa. Was sie damals als Kind im Vorschulalter noch nicht wusste: Übermässiger Alkoholkonsum kann den Charakter einer Person stark verändern. So war ihr nicht klar, weshalb aus ihrem unternehmungslustigen, fröhlichen Vater je länger, je mehr ein ruhiger, ständig müder Mann wurde. «Schliesslich hat er an den Wochenenden fast nur noch geschlafen», fährt die heute

17-Jährige fort.

Die Jugendliche aus dem Bezirk Bülach sitzt am Sitzungstisch in den Räumlichkeiten der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach (FABB) in Kloten. Hier besucht sie das Therapieangebot Tukan für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien. Tukan wurde 2014 ins Leben gerufen. Neben der eigentlichen therapeutischen Unterstützung in Einzelgesprächen arbeitet die Kindertherapeutin Marion Schmid mit Eltern, Schulen, Beiständen und Ärzten zusammen. Im Zusammenhang mit der Aktionswoche für

Kinder aus suchtbelasteten Familien (siehe Infobox) hat sich Lisa bereit erklärt, über ihr Aufwachsen mit einem alkoholkranken Vater zu erzählen. Um sich und ihre Familie zu schützen, möchte sie ihren richtigen Namen nicht nennen.