Ersatzwahl in Nürensdorf – Lisa Schneider holt siebten Sitz im Gemeinderat Der siebte Gemeinderatssitz von Nürensdorf geht an Lisa Schneider. Sie holte 1020 Stimmen und schaffte das absolute Mehr. Martin Liebrich

Rudolf Ammann (links) hat die Wahl gegen Lisa Schneider verloren. Schneider wird Ende Monat ihre erste Sitzung als Gemeinderätin haben. Foto: zvg

Lisa Schneider staunte selber ein wenig. «Da bin ich nun wirklich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ergebnis so deutlich ausfällt.» In Zahlen heisst dies: 1020 Stimmen gingen an sie, 622 an den anderen Kandidaten, Rudolf Ammann. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,6 Prozent. Und für Schneider geht es nun schnell. Ende März steht für sie die erste Sitzung im Gemeinderat an. Zuvor hat sie noch ein Gespräch mit Gemeindepräsident Christoph Bösel. Danach, kündigt sie an, werde sie so schnell wie möglich versuchen, ihr Projekt vorzustellen. Ins Detail gehen möchte sie diesbezüglich noch nicht, verrät aber, dass es um ältere Menschen geht. «Da will ich sehen, was überhaupt machbar ist.»