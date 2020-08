Festival würdigt bekannten Schweizer Autor – Literaturtage Eglisau beschäftigen sich mit Thomas Hürlimann Dieses Jahr stehen die Literaturtage Eglisau ganz im Zeichen des 70-jährigen Autors, dessen Werke nicht nur in zahlreiche Sprachen übersetzt, sondern auch verfilmt worden sind. Manuel Navarro

Thomas Hürlimann gehört zu den bekanntesten Schweizer Schriftstellern. Er steht dieses Jahr im Zentrum der Literaturtage Eglisau. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Thomas Hürlimann gehört zu den bekanntesten Schriftstellern der Schweiz. Die Werke des Sohns von CVP-Bundesrat Hans Hürlimann wurden in 21 Sprachen übersetzt. Sein Roman «Der grosse Kater» wurde mit Bruno Ganz in der Hauptrolle verfilmt, seine Novelle «Fräulein Stark» wurde 2001 mit dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet, mit 50’000 Euro einer der höchstdotierten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum überhaupt. Der Autor und sein Schaffen stehen dieses Jahr im Zentrum der Literaturtage Eglisau am 19. und 20. September.