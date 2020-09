Willkommen zur Eröffnung des Lindt «Home of Chocolate»

Lindt & Sprüngli eröffnet in Kilchberg die neue Schokoladenwelt. Ab Sonntag darf das Publikum die neue Attraktion in der Region besuchen. Schon heute präsentiert das Unternehmen das «Home of Chocolate» den Medien und feiert eine offizielle Eröffnung mit prominenten Gästen.

Wir begleiten in diesem Ticker heute ab 12 Uhr die Eröffnung und nehmen Sie live mit auf einen ersten Rundgang durch das Schoggimuseum.