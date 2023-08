Livestream im Regional-Fussball – Der Ball liegt bei der Gemeinde Bülach Diesen Samstag beginnt die Fussballsaison der 2. Liga interregional. Zum ersten Mal werden Spiele direkt im Internet übertragen. Beim FC Bülach ist noch keine Begeisterung zu spüren. Markus Wyss und David Schweizer

Die Meisterschaftsspiele des FC Bülach werden (noch) nicht im Livestream zu sehen sein. Foto: Paco Carrascosa

Die Anbieter der Livestream-Plattform Red+ (redplus.sport) von Ringier sprechen von einer Win-win-Situation. Die Clubs der 2. Liga interregional sollten finanziell profitieren, das gilt auch für die Plattform des grossen Medienhauses selbst. «Wir wollen verschiedenen Ligen und Sportarten mit der Direktübertragung ihrer Meisterschaftsspiele ins Internet die Aufmerksamkeit erhöhen sowie neue Einnahmequellen generieren», erklärt Alexander Grimm, der CEO von Ringier Sport.

Was momentan in der 2. Liga interregional ins Rollen gebracht wird, haben die Verantwortlichen des Projekts Red bereits vor einem Jahr in der Promotion League und der 1. Liga lanciert. Vor der Saison 2022/23 war je ein Drittel der Clubs dieser beiden Ligen dem Streamingdienst von Red gegenüber entweder positiv, unentschlossen oder negativ eingestellt gewesen, wie Grimm berichtet.

Bei den Vereinen, von denen Ringier grünes Licht für eine Liveübertragung bekam, hat Red auf Höhe der Mittellinie unter einem Dach oder an einem stabilen Mast eine Kamera angebracht. Die Installation der Strom- oder Internetversorgung dagegen musste der Verein bezahlen. Dies seien in Einzelfällen schnell einmal gegen 10’000 Franken, sagt Martin Gubler, der Präsident des Erstligisten SV Höngg.

Der Club will kein Geld in die Hand nehmen

(Noch) nicht zu den Befürwortern der Direktübertragungen der Streamingplattform Red gehören die Vereinsverantwortlichen des FC Bülach. «Wir nehmen kein Geld in die Hand, wir sehen keinen Nutzen und kein Bedürfnis», klärt Vereinspräsident Jürg Hintermeister auf. Wie viel Geld Red den Verein kosten würde, weiss Hintermeister indes noch nicht. Denn die Fussballanlage Erachfeld gehört der Gemeinde Bülach. Die Leiterin des Sportamts, Carmen Rechsteiner, wird sich nun erst einmal um das Dossier kümmern.

Eine ähnliche Situation wie bei Aufsteiger Bülach präsentierte sich beim gleichklassigen Thalwil. An beiden Orten gibt es ein Tribünendach oder einen Lichtmast, wo die Kamera installiert werden kann, sowie eine nahe Stromquelle. Die Gemeinde Thalwil übernimmt nun noch die Restkosten der nötigen Installation. Dafür müssen die Vereine Anbieter Red+ die jährliche Lizenzgebühr von rund 1900 Franken entrichten.

Das Jahres-Abo «Gamepass» kostet über die Direktvermarktung durch die Clubs unter 60 Franken (statt regulär 89.90 Franken). Mit dem «Gamepass» erhält man einen unbegrenzten Zugang zu allen Livespielen in der Gruppe sowie dem kompletten Fussballprogramm, das von Red angeboten wird.

Das Streaming-Abo zu vermarkten, ist indes nicht so einfach: Beim SV Höngg zum Beispiel seien höchstens 20 Abos über den Verein zusammengekommen, sagt Vereinspräsident Gubler. Zudem waren auch die vom Amateurverband empfohlenen Richtwerte im mittleren vierstelligen Bereich für eine Werbeplatzierung im Livestreaming nicht realistisch. «Wenn wir nur schon 1000 Franken dafür kriegen würden, wären wir zufrieden», fügt Gubler an.

Ein Umdenken fand statt

Trotzdem ist beim Stadtzürcher Club die anfängliche Skepsis gewichen. Der Clubpräsident streicht mittlerweile die Vorzüge des Streamingdienstes heraus. Für die Trainer seien die Videos von grossem Wert bei der Analyse der Gegner und beim Coaching der eigenen Spieler. Zudem könnten die Auswärtspartien, die mit weiten Reisen verbunden seien, so gemeinsam gemütlich im eigenen Clubhaus angeschaut werden. Gubler spricht von einem «immateriellen Wert».

Wie dem SV Höngg ist es mehreren Vereinen in der Promotion League und in der 1. Liga ergangen. Nach anfänglicher Skepsis fand schnell ein Umdenken statt. «Wir konnten bereits im November 80 Prozent aller Spiele direkt übertragen, Ende Saison waren es sogar 100 Prozent», blickt Red-Chef Grimm erfreut zurück.

Der FC Thalwil wird voraussichtlich bereits bei seinem ersten Saison-Heimspiel am 26. August im Derby gegen Adliswil die Kamera laufen lassen. Am gleichen Tag wie Thalwil trägt auch Bülach sein erstes Heimspiel, gegen Widnau, aus. Auch diese Partie wird von einer Kamera gefilmt. Aber nur für den vereinsinternen Gebrauch im FC Bülach. «Es gibt Vereine, die sehr froh sind, dass wir von Red+ für wenig Geld ihr Spiel in guter Qualität filmen», meint der Ringier-CEO dazu.

Die Vereine haben mit der Plattform keinen Vertrag abgeschlossen. Das hat die Amateurliga mit dem Medienunternehmen Ringier getan, von der Saison 2023/24 an über fünf Jahre. «Die Langfristigkeit zeigt, dass wir an das Projekt glauben», erklärt Alexander Grimm.

