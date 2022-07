Polizeimeldung Kanton Zürich – LKW-Unfall auf Autobahn fordert mehrere Verletzte Bei Seebach kollidierten gleich mehrere Fahrzeuge miteinander. Die A1 in Richtung Bern ist gesperrt.

Die Unfallstelle bei Seebach. Foto: Kapo Zürich

Am frühen Montagnachmittag kam es auf der A1 bei Seebach zu einer folgenschweren Kollision mehrerer Fahrzeuge. Im Ursprung stand ein Sattelmotorfahrzeug, das in Richtung St. Gallen fuhr und plötzlich von seiner Fahrbahn abkam, dabei beide Überholstreifen überquerte und schliesslich in die Mittelleitplanke prallte, wobei es auf die Gegenfahrbahn kippte. In der Folge kam es in der Gegenrichtung zu Folgekollisionen mit zwei weiteren Lastwagen und fünf Personenwagen. Vier Personen haben leichte Verletzungen erlitten, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei untersucht. Nach ersten Erkenntnissen steht eine technische Ursache im Vordergrund der Ermittlungen. Wegen des Unfalls war die A1 Richtung Bern bis etwa 17 Uhr komplett gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. In Richtung St .Gallen konnte der Verkehr meist einspurig passieren.

Bergungsarbeiten dauern an

Aktuell laufen die aufwendigen Arbeiten zur Bergung der Lastwagen und dauern noch unbestimmte Zeit an. Durch die Feuerwehr wird der geladene Apfelwein des gekippten Lastwagens abgelassen und kontrolliert in ein Rückhaltebecken geleitet.

Die Bergungsarbeiten dauern an, der Verkehr rollt zumindest teilweise wieder. Kapo Zürich

Neben der Kantonspolizei Zürich stehen zwei Rettungsdienste des Spitals Limmattal mit Notarzt, Schutz & Rettung Zürich, die Stützpunktfeuerwehr Wallisellen, die Feuerwehr Rümlang, der Unterhaltsdienst des kantonalen Tiefbauamts sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

