Keine Politik in der Schule – Lobbyisten im Zürcher Klassenzimmer? SVP und FDP wollen dafür sorgen, dass die Volksschule «politisch neutral» wird. Die anderen Parteien sagen dazu: «Viel Lärm um nichts.» Liliane Minor

Werden hier Kinder politisch beeinflusst? Einblick in ein Zürcher Klassenzimmer. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Wer am Montag im Kantonsrat den Rednerinnen und Rednern der SVP und der FDP zuhörte, der konnte glauben, wir lebten in einem Land, in welchem Kinder von linken Gutmenschen indoktriniert werden. Da warnte etwa Marc Bourgeois (FDP, Zürich) davor, Menschenrechts- und Umweltorganisationen erhielten «ungehinderten Zugang zu unseren Klassenzimmern und auf unsere Lehrmittel».

René Isler (SVP, Winterthur) wusste von seiner Enkelin zu berichten, deren Znüni darauf überprüft worden sei, ob er gesund und ökologisch sei: «Man hat an diesem Kind ein Exempel statuiert!» Seine Parteikollegin Nina Fehr Düsel (Küsnacht) erzählte: «Wir können bei unserem Sechsjährigen bereits beobachten, welch grossen Einfluss Lehrpersonen auf seine Weltanschauung haben.» Wie sich dieser Einfluss konkret äussert, sagte sie nicht. Und Parteipräsident Benjamin Fischer (Volketswil) regte sich darüber auf, dass in den Schulen immer nur von Nachhaltigkeit und Konsumverzicht die Rede sei: «Aber kein Wort davon, dass Unternehmen Wohlstand schaffen.»