Kinderbetreuung und Risikogruppen – Lockdown belastet 47’000 Unterländer Haushalte Von den rund 104’000 Haushalten der Region sind 45,1 Prozent durch den Lockdown besonders belastet. Zu diesem Schluss kommt das Statistische Amt des Kantons. Es schaute dabei primär auf die Demografie. Florian Schaer

Zwei Gruppen von Haushalten seien durch den Corona-Lockdown besonders betroffen, so schreibt der Kanton: Haushalte mit Personen von über 65 Jahren – und Haushalte mit Kindern im Alter zwischen 0 und 12 Jahren, die es zu betreuen gilt. In den 44 Unterländer Gemeinden fallen 47’000 der rund 104’000 Haushaltungen in eine dieser Kategorien – das sind 45,1 Prozent. Als Grundlage zog das Amt die Zahl der Privathaushalte in den Gemeinden heran, explizit nicht berücksichtigt sind in der Tabelle die Kollektivhaushalte, also Alters- und Pflegeheime, Gefängnisse und dergleichen mehr.