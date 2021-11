Analyse zu Deutschlands neuer Regierung – Lockdown statt Aufbruch: Der Neuanfang wird schwer Sozialdemokraten, Grüne und Liberale bilden unter Kanzler Olaf Scholz eine Koalition, die Hoffnungen weckt. Doch zuerst muss das neue Bündnis die vierte Corona-Welle stoppen. Dominique Eigenmann aus Berlin

Sie haben die neue Regierung erfunden: Olaf Scholz, (SPD, 5. v. r.), Robert Habeck (Grüne, links neben Scholz), Annalena Baerbock (Grüne, 3. v. l.) und Christian Lindner (FDP, 4. v. r.) auf dem Weg zur Präsentation des gemeinsamen Koalitionsvertrags im Berliner Westhafen. Foto: Odd Andersen (AFP)

Als die neuen deutschen Regierungsparteien am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag vorstellten, war die Stimmung eigentümlich gemischt: freudig, weil ein Bündnis geglückt war, das es so auf Bundesebene in Deutschland noch nicht gegeben hat. Und bedrückt, weil das Land mitten in einer schweren Gesundheitskrise steckt – auch 21 Monate nach Beginn der Corona-Pandemie.

Olaf Scholz, der Angela Merkel bald als nächster deutscher Kanzler folgen wird, schickte seinen Bemerkungen zum Abschluss der Verhandlungen deswegen einige Sätze zur akuten Krisenpolitik voraus. Die Pandemielage sei ernst, bestätigte der Sozialdemokrat. Die letzte Woche beschlossenen 3-G-Regeln am Arbeitsplatz und im öffentlichen Verkehr müssten jetzt genauso entschlossen umgesetzt werden wie die 2-G- und 2-G-plus-Regeln im Freizeitbereich. Zudem werde seine angehende Regierung im Kanzleramt sogleich einen neuen Krisenstab von Bund und Ländern einrichten, um die Massnahmen besser zu koordinieren.