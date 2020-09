Fr. 10.- günstiger – «LOCKDOWN – Wie Corona die Schweiz zum Stillstand brachte» Neuerscheinung im Wörterseh Verlag Elizabeth Avanidis

Buchcover ZVG

Wie wurde die Schweiz für kurze Zeit zum Corona-Hotspot in Europa? Wie fand das Land aus dieser Krise wieder hinaus? Wie setzte der Bundesrat den Lockdown durch? Und was geschah in den Spitälern und Altersheimen? 14 Journalistinnen und Journalisten von Tamedia haben Menschen begleitet, die von der Coronakrise besonders betroffen waren. Die Aufzeichnungen, die dabei entstanden sind, verbinden sie in ihrem Buch mit vertraulichen Protokollen von über 50 Krisensitzungen in Bundesbern. Eine Protagonistin, Gesundheitsexperten sowie eine der Autorinnen sprechen über ihre Erfahrungen mit Corona. Und darüber, was nun zu tun ist.



Das Buch «LOCKDOWN » ist im Wörterseh Verlag erschienen.



Ihr BONUS-KARTEN Angebot

Das Buch erhalten Sie mit dem Codewort TM2020LW

für Fr. 24.90 statt Fr. 34.90

(inkl. Porto und Verpackung)



Bestellen

Über www.woerterseh.ch

per Mail: leserangebot@woerterseh.ch

oder telefonisch: 044 368 33 68.

Bitte geben Sie das Codewort TM2020LW an.



Weitere Informationen: www.woerterseh.ch