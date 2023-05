Polizeigeschichten von Marco Cortesi in Bülach – Lockere Erzählungen über Mörder und Räuber In der voll besetzten Aula der Berufsschule Bülach lauscht das Publikum gebannt den Raub- und Mordgeschichten des ehemaligen Medienchefs der Stadtpolizei Zürich. Ursula Fehr

Marco Cortesi, ehemaliger Medienchef der Stadtpolizei Zürich, gibt Geschichten aus dem Polizeialltag zum Besten. Foto: Raisa Durandi

Marco Cortesi zieht an diesem Abend alle Register: «Es gibt drei Hauptmotive für eine Straftat: Geld, Eifersucht oder Macht. Ich konzentriere mich auf zwei eindrückliche Beispiele: den Jahrhundertraub von Bildern der Bührle-Sammlung und den Mord am Katzensee. Aber zuerst möchte ich gerne spontane Fragen beantworten.» Locker und direkt beginnt der Referent in der Aula der Berufsschule Bülach nach der Vorstellung durch Andrea Barth – zuständig für den Vortrag der Volkshochschule.