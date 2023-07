Polizei warnt Anwohner – Wildtier in Berlin entlaufen – mutmasslich eine Löwin Ein Grossaufgebot sucht im Süden Berlins nach einem ausgebüxten Raubtier – bisher erfolglos. Bewohner sollen ihre Häuser nicht verlassen. UPDATE FOLGT

Polizeifahrzeuge sind bei einer Suchaktion nach einem freilaufenden gefährlichen Wildtier im Bereich der südlichen Landesgrenze von Berlin zu sehen. Foto: Sven Käuler (Keystone)

Zwischen Berlin und Potsdam ist womöglich eine Löwin unterwegs. Die Behörden warnten die Bevölkerung im Süden der Hauptstadt am Donnerstag unter anderem per Warn-App vor einem «freilaufenden gefährlichen Wildtier», bei dem es sich «vermutlich um eine Löwin» handle. Auch in den brandenburgischen Orten Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf wurde vor einer «freilaufenden Raubkatze» gewarnt.

Augenzeugen hätten der Polizei gegen Mitternacht gemeldet, dass sie gesehen hätten, wie eine Löwin im Bereich Kleinmachnow-Teltow ein Wildschwein verfolgt habe, sagte ein Sprecher der Polizei Brandenburg der Nachrichtenagentur AFP. Demnach machten die Zeugen auch ein Video. Eine Überprüfung der Aufnahmen durch Experten habe ergeben, dass es sich wahrscheinlich um eine Löwin handele.

Die Polizei sei bereits in der Nacht auch mit zwei Helikoptern im Einsatz gewesen, das Tier sei aber bis zum Morgen nicht gesichert worden, sagte der Sprecher weiter. Unklar ist demzufolge auch, wo das Tier herkommt. Die Polizei hat nach bisherigen Erkenntnissen keine Informationen, woher das entlaufene Raubtier stammt. «Wo es herkommt, wissen wir nicht», sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion am Donnerstagmorgen. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. «Es wird keine Löwin vermisst.»

Laut deutschen Medien suchen mehrere Veterinäre und Jäger mit Betäubungsgewehren nach dem Raubtier. Foto: Keystone

Die Bevölkerung in den betroffenen Gegenden wurde dazu aufgerufen, Haus- und Nutztiere nicht ins Freie zu lassen. Den Bewohnern von Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf riet die Polizei das Haus nicht zu verlassen.

Sollte das Tier gefunden werden, würde es nach Möglichkeit betäubt und dem Tierschutz übergeben, sagte der Polizeisprecher.

AFP/step/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.