Zweite Halle für Fiege – Logistikunternehmen machen sich in Bülach breit Die Logistiker Fiege und UPS sind schon heute in Bülach-Nord angesiedelt. Nun will Fiege ausbauen. Und noch ein weiteres Unternehmen hegt Pläne. Andrea Söldi

An der Schützenmattstrassse 71 betreibt Fiege bereits heute eine grosse Lagerhalle. Doch diese genügt nicht mehr. Foto: Balz Murer

Vor sieben Jahren musste das Transport- und Logistikunternehmen Fiege in Bülach rund 40 von etwa 240 Stellen abbauen. Damals hatte der Online-Versandhändler Zalando seinen Auftrag für die Retouren zurückgezogen. Nun ist Fiege anscheinend wieder auf Wachstumskurs. Das deutsche Unternehmen mit sechs Niederlassungen in der Schweiz will an der Schützenmattstrasse – entlang der Bahngeleise nördlich des Bahnhofs – einen Neubau neben seiner bisherigen Halle beziehen.

Bauherrin ist gemäss Amtsblatt des Kantons Zürich jedoch nicht Fiege selber, sondern die CS REF Logistics Plus – der Real-Estate-Fonds der Credit Suisse. Sie besitzt an der Schützenmattstrasse sechs Hallen, von denen nun eine abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Dieser soll rund 13’000 Quadratmeter gross werden – fast zwei Fussballfelder – und 35 Millionen Franken kosten. Das Gebäude wird zwei Geschosse hoch werden sowie eine Tiefgarage und einen Bürotrakt erhalten. Zudem ist auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage geplant. Die Pläne liegen noch bis am 23. Dezember im Stadthaus Bülach auf.