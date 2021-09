Kloten/Opfikon – Lokale Klimainitiativen sind in Flughafenstädten gescheitert SP und Juso müssen in Kloten und Opfikon eine Bruchlandung ihrer Klimainitiativen hinnehmen. Die Linke ist enttäuscht und hofft auf mehr Gehör bei den Wahlen 2022. Christian Wüthrich

Die Klimademo vom Samstag bewegte sich mit Transparenten durch Bülach in die Altstadt, wo man sich vor dem Rathaus versammelte. Foto: Leo Wyden

Das Thema Klima mobilisierte am Wochenende im Unterland in mehrfacher Hinsicht. Während in Bülach eine Demo samt Protestmarsch und einer prominent besetzten Kundgebung stattfand, stimmten die beiden Städte Kloten und Opfikon als erste in der Schweiz über die Forderungen ebendieser Klimastreikbewegung ab.

Die beiden kommunalen Klimainitiativen sind allerdings nicht erhört worden. In den beiden wichtigsten Flughafen-Anrainergemeinden verfehlte man eine Mehrheit recht klar. In Opfikon stimmten knapp 61 Prozent, in Kloten rund 65,3 Prozent der Stimmberechtigten gegen das erklärte Ziel der Initiative. Die Stimmbeteiligung lag an beiden Orten knapp über 40 Prozent.