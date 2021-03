Die Würze des Lebens gefunden – Lokaler Würzmeister eröffnet einen Laden in Kloten Mehr als 50 Gewürzmischungen werden von Tania und Yves Woodhatch aus Kloten entwickelt und in Handarbeit hergestellt. Gleichzeitig erhalten Menschen eine zweite Chance. Nun wird ein Laden eröffnet, der alles verbindet. Ursula Fehr

Tania und Yves Woodhatch richten in Kloten ein neues Lokal ein: Den Würzmeister für Gewürzliebhaberinnen und -liebhaber. Foto: Francisco Carrascosa

An der Gerbegasse 10 in Kloten läuft alles wie am Schnürchen, und es duftet fantastisch. Kein Wunder, denn der Name des Geschäfts ist Programm: Würzmeister. Hobbyköchin Mandisha freut sich, dass ihr Currygericht mit Reis und Gemüse allen geschmeckt hat. Catherine hat sich hinter einen Stapel von Karton gesetzt und faltet daraus hübsche Schachteln, die schliesslich ein Sortiment von fünf Gewürzmischungen als gediegene Geschenkpackung aufnehmen werden. Sie ist schon seit dem Beginn im Jahr 2014 mit dabei und fühlt sich wohl in der Gruppe: «Ich habe Tania in der Kirche kennen gelernt und leide seit Jahren an schweren Depressionen und Ängsten. Ich bin froh, hier mitwirken zu dürfen.»