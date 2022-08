Reiten: Jubiläumsrennen in Dielsdorf – Ein Lokalfavorit im Pech, ein Sieger von weither und ein feuriger Ausreisser

Rund 10 000 Leute verfolgen am Doppelrenntag in Dielsdorf neun Galopprennen mit sieben Gewinnern aus der Region. Im Hauptereignis bleibt Favorit Moderator erfolglos. Der Sieg geht an Abrams Creek aus Tschechien. Werner Bucher

Die lange Anreise aus Tschechien hat sich gelohnt: Martin Laube (in Pink) gewinnt auf Abrams Creek im Hauptereignis das Silberblaue Band von Zürich. Foto: Patrick Gutenberg

Das regenaufgeweichte Geläuf auf der Pferderennbahn kostete den beiden Lokalfavoriten Moderator und Ulster so viel Kraft, dass sie sich im Einlauf der 3000 Meter um das Silberblaue Band von Zürich geschlagen geben mussten. Die Nase vorn hatte Abrams Creek unter Martin Laube, die beiden kamen extra für die Prüfung aus dem 800 Kilometer entfern Brünn in Tschechien angereist. Der 27-jährige Jockey erklärte nach seinem überlegenen Start-Ziel-Sieg: «Ich kenne Moderator von den Rennen in Frauenfeld am Derby-Tag und schätzte ihn als stärksten Gegner ein.» Laube entschloss sich deshalb, gleich vom Start weg mit dem 4-jährigen Fuchswallach Abrams Creek die Spitze des Siebnerfeldes zu übernehmen und gab sie bis ins Ziel nicht mehr ab. Einzig der 5-jährige Fuchswallach Ispahan unter Ella Muntwyler kam auf eine Pferdelänge an das Siegerpaar heran.