Pferdesport: Renntag in Dielsdorf – Lokalmatadorin Karin Zwahlen trifft auf starke Gäste Am Samstag auf der Rennbahn Dielsdorf können erstmals seit Pandemie-Beginn mehr als 1000 Pferderenn-Fans spannende Galopprennen verfolgen. Und zum Beispiel auf Karin Zwahlen setzen. Werner Bucher

Mit Flying Officer zählt Karin Zwahlen am Samstag im Hauptrennen um das Silberblaue Band von Zürich zu den Favoriten. Foto: Werner Bucher

«Das Publikum hat uns sehr gefehlt, weil es mit seinem Enthusiasmus Pferde und Reiter zu Höchstleistungen anspornt und die Sieger mit Applaus belohnt», betont Trainer Andreas Schärer aus Niederhasli. Er bringt am dritten Renntag der Saison auf seiner Heimbahn acht Pferde an den Start und setzt grosse Hoffnungen daran, dass seine Spitzenreiterin Karin Zwahlen ihre Erfolgsserie fortsetzt. Die 36-jährige Niederhaslerin gewann in heuer bereits sechs Rennen und holte 15 Platzierungen bei 40 Starts. Sie behauptete sich dabei als beste Frau gegen starken Spitzenjockeys wie Olivier Plaçais oder Clément Lheureux, ihren Vorgänger als erster Stalljockey in Schärers Diensten.