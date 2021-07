Stadtparlament Kloten tagt – Lokalpolitik will keinen Mindestlohn in der Flughafenstadt 23 Franken Mindestlohn bedrohten den Standort und führten zu hohen Kosten, findet das Stadtparlament Kloten. Es lehnt eine entsprechende Initiative klar ab. Christian Wüthrich

Im Tieflohnbereich arbeitet unter anderem auch das Putzpersonal am Flughafen, hier eine Equipe bei der Reinigung eines Flugzeugs. Symbolbild: Roland Schmid

Selten war die Tribüne im Schluefwegsaal bei Klotener Parlamentsversammlungen so gut besetzt wie am vergangenen Dienstag. Das hatte zum einen mit der Wahl des neuen Ratspräsidiums zu tun, andererseits aber auch mit dem politisch umstrittensten Sachgeschäft des Abends – der möglichen Einführung eines Mindestlohns in Kloten.

Ob die geforderten 23 Franken für alle Arbeitstätigkeiten in Kloten je verbindlich eingeführt werden, ist noch offen. Am Stadtparlament lag es, die entsprechende Initiative des Gewerkschaftsbundes vorzubesprechen und im Hinblick auf die noch kommende Urnenabstimmung eine Empfehlung abzugeben.