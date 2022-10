Jugendlicher in Rafz verletzt – Lokführer bekam Stromunfall nicht mit und fuhr weiter Nach einem Stromschlag musste ein 16-Jähriger am Mittwoch ins Spital gebracht werden. Warum er sich in der Nähe eines Güterzugs aufhielt, ist noch unklar. Thomas Mathis Astrit Abazi

Der Unfall ereignete sich am Bahnhof Rafz im Bereich von Gleis 2, das auf dem Bild zu sehen ist. Foto: Patrick Gutenberg

Vom Aufgebot der Einsatzkräfte ist am Donnerstag am Bahnhof Rafz nichts mehr zu sehen. Am Mittwochabend um etwa 20 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher dort durch einen Stromschlag schwer verletzt. Er erlitt dabei schwere Verbrennungen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Er musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.