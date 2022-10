Duell der Fantasy-Serien – «Lord of the Rings» vs. «House of the Dragon» – Wer gewinnt? Wo gibts mehr Sex, wo mehr Siechtum? Wir lassen die neuen und teuersten aller TV-Serien gegeneinander antreten. Philippe Zweifel Matthias Lerf Pascal Blum

Auf in den Kampf: Eine Szene aus «House of the Dragon», der Prestige-Serie des US-Senders HBO. Fotos: PD

Zwei Fantasy-Serien über Palastintrigen, Macht und Verrat, zwei Prestige-Produktionen von grossen Streamingdiensten: Die ersten Staffeln von «House of the Dragon» (HBO) und «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Amazon Prime) sind nun vorbei. Wer gewinnt im Direktkampf – «Dragon» oder «Rings»? Vorsicht, Spoiler!