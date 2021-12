Skandal in Hollywood – Los Angeles verliert seine Engel Das Schicksal eines Nonnenklosters bewegt die Metropole an der US-Westküste. Dabei geht es nicht nur um astronomische Bodenpreise. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Das versteckte Kloster: Unter dem «H» des Hollywood-Schriftzugs steht das Kloster der Engel. Foto: Imago Images

Natürlich wird Los Angeles von Engeln bewacht; jeder, der daran zweifelt, sollte an diesen wunderbaren Ort pilgern. Nein, nicht zur Brücke im MacArthur Park aus dem unvergessenen Song «Under the Bridge» von den Red Hot Chili Peppers – dorthin geht man für einen Pakt mit dem Teufel, den in dieser Stadt auch einige geschlossen haben. Für die Engel wandert man eine ganze Weile vom Griffith Observatory aus in Richtung Hollywood-Zeichen, und dann sieht man es, direkt unter dem «H»: Monastery of the Angels.

Seit 1924 gibt es dieses Kloster des Dominikanerordens. In L.A. ist es bekannt fürs formidable Kürbisbrot, das recht weltlich verkauft wird; und dafür, dass die Nonnen rund um die Uhr Gebete gen Himmel schicken und dafür ihre Augen verschliessen vor dem, was sonst so alles in den Hollywood Hills passiert.