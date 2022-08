Kunstturnen: Erfolg an der EM – Lou-Anne Citherlet glänzt vor den Augen ihrer vielen Fans Die Schweizer Juniorinnen haben einen starken EM-Auftritt gezeigt. Das Team landete in München im 8. Rang und erhielt dafür mit ein Diplom. Das beste Mehrkampf-Resultat erzielte Lou-Anne Citherlet aus Watt. Renate Ried

Stets solide vorgelegt: Mit ihren starken Leistungen als Start-Turnerin nimmt Lou-Anne Citherlet ihren Schweizer Teamkolleginnen einiges an Druck weg. Foto: Janis Fasser

Dem Schweizer Juniorinnen-Team mit Vivienne Altherr, Lou-Anne Citherlet, Angela Pennisi, Kiara Raffin und Samira Raffin gelang in München ein starker Wettkampf mit nur wenigen Fehlern und ohne Sturz in der Wertung. Lou-Anne Citherlet (Kunstturnerinnen Neerach) trug in einer Schlüsselrolle wesentlich dazu bei: Die Watterin startete an jedem Gerät als Erste. Und sie meisterte die Aufgabe bravourös. An keinem einzigen Gerät hatte sie einen Sturz oder groben Patzer zu verbuchen. «Ich wollte beginnen, für mich war das keine Belastung, eher eine Erleichterung», erklärte die 15-Jährige. «Wäre jemand vor mir gestürzt, hätte ich den Druck gehabt, fehlerfrei durchzukommen.»